почему ныряльщик без маски плохо различает предметы под водой?
Физика
почему ныряльщик без маски плохо различает предметы под водой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол преломления маски не равен углу преломления воды поэтому имеют место отклонения от нормы
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