Укажите, как можно получить: а) бензол из карбида кальция; б) бензойную кислоту их метана.

Химия
Укажите, как можно получить: а) бензол из карбида кальция; б) бензойную кислоту их метана.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)CaC2+HOH=Ca(OH)2+C2H2 3C2H2 - C6H6-р-ция Зелинского 2)2CH4 -C2H2+3H2-крекинг метана 3C2H2 -C6H6 C6H6+CH3Cl=C6H5-CH3 +HCl C6H5-CH3 +3O=C6H5-COOH+H2O р-ция окисления р-ром KMnO4
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