На изготовления некоторого количества одинаковых деталей первый станок-автомат тратит 3,5мин, а второй 5 мин .Сколько деталей в минуту изготовляет второй станок,если первый станок изготовляет 20 детаелей в минуту ?

Математика

На изготовления некоторого количества одинаковых деталей первый станок-автомат тратит 3,5мин, а второй 5 мин .Сколько деталей в минуту изготовляет второй станок,если первый станок изготовляет 20 детаелей в минуту ?

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