На изготовления некоторого количества одинаковых деталей первый станок-автомат тратит 3,5мин, а второй 5 мин .Сколько деталей в минуту изготовляет второй станок,если первый станок изготовляет 20 детаелей в минуту ?
Математика
На изготовления некоторого количества одинаковых деталей первый станок-автомат тратит 3,5мин, а второй 5 мин .Сколько деталей в минуту изготовляет второй станок,если первый станок изготовляет 20 детаелей в минуту ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20деталей*3,5мин=70деталей-изготавливает 1 станок 70деталей/5 мин.=14 деталей ответ:14 деталей-может так?
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