написать маленькое сочинение где есть слова с орфограммой буквы -а-о- в корнях-лаг-лож

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Предпол…гается, что в этом году празднование Масленицы в нашем городе обретет грандиозный размах. Распол…жение Астрахани позволило перемещаться нескольким казачьим обрядам празднования масленицы. Как хочется поскорее прик…снуться к румяному блинчику и ощутить его вкус. Что к…сается опроса Астраханцев, то многие люди с радостью отмечают этот праздник и стараются соблюдать его традиции. (буквы сама встовляй)