решить задачу графическим методом:Илья и Кирилл поймали 24 рыбы.Сколько рыб поймал каждый из ребят,если Кирилл поймал в 3 раза больше рыб,чем Илья?

Математика

решить задачу графическим методом:Илья и Кирилл поймали 24 рыбы.Сколько рыб поймал каждый из ребят,если Кирилл поймал в 3 раза больше рыб,чем Илья?

Автор: Гость