оксид ртути(2)массой 43,4 г подвергли разложениюю.вычислите количество вещества кислорода,образовавшегося в результате реакции.

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Напишем уравнение реакции: 2HgO=============>2Hg+O2 По уравнению реакции видим что v(HgO) в 2 раза больше v(O2) v(HgO)=m/M=43,4/217=0,2 моль Следовательно v(O2)=0,2/2=0,1 моль Ответ:0,1 моль