оксид ртути(2)массой 43,4 г подвергли разложениюю.вычислите количество вещества кислорода,образовавшегося в результате реакции.
Химия
оксид ртути(2)массой 43,4 г подвергли разложениюю.вычислите количество вещества кислорода,образовавшегося в результате реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишем уравнение реакции: 2HgO=============>2Hg+O2 По уравнению реакции видим что v(HgO) в 2 раза больше v(O2) v(HgO)=m/M=43,4/217=0,2 моль Следовательно v(O2)=0,2/2=0,1 моль Ответ:0,1 моль
Гость:
2HgO=2Hg+O₂ n(HgO)= m/M=43,4÷(201+16)=0,2 моль Так как перед HgO стоит 2, значит, n(O₂)=n(HgO)/2=0,1 моль Ответ: 0,1 моль
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