Общая протяженность реки Есиль равна 2450 км. Протяженность части реки, протекающей по территории Казахстана, равна 1400 км. Какая часть реки протекает по территории Казахстана?

Математика

Общая протяженность реки Есиль равна 2450 км. Протяженность части реки, протекающей по территории Казахстана, равна 1400 км. Какая часть реки протекает по территории Казахстана?

Автор: Гость