В математическом кружке - 62,5%, в спортивной секции - 75% учеников. 3 ученика не занимаются нигде. и составляют - 20% от членов математического кружка. Сколько учеников занимаются в спорт секции?
Математика
В математическом кружке - 62,5%, в спортивной секции - 75% учеников. 3 ученика не занимаются нигде. и составляют - 20% от членов математического кружка. Сколько учеников занимаются в спорт секции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в математическом кружке - 100% учеников: 100:20=5 - пятую часть учеников мат. кружка составляет 20%, то есть 3 ученика 3*5=15 учеников в математическом кружке 15:62,5=0,24 - 1% учеников 0,24*75=18 учеников занимаются в спорт секции
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