В математическом кружке - 62,5%, в спортивной секции - 75% учеников. 3 ученика не занимаются нигде. и составляют - 20% от членов математического кружка. Сколько учеников занимаются в спорт секции?

Математика

В математическом кружке - 62,5%, в спортивной секции - 75% учеников. 3 ученика не занимаются нигде. и составляют - 20% от членов математического кружка. Сколько учеников занимаются в спорт секции?

Автор: Гость