расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и восстановитель, что процессы окисления, восстановления. K2MnO4+Cl2=KMnO4+KCl
Химия
расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и восстановитель, что процессы окисления, восстановления. K2MnO4+Cl2=KMnO4+KCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mn^+6 -1e= Mn^+7 2 окисление;восстановитель Cl2^0 +2e=2Cl^-1 1 восстановление;окислитель 2K2MnO4+Cl2=2KMnO4+2KCl
Гость:
K2Mn(+6)O4+Cl(0)2=KMn(+7)O4+KCl(-) Mn(+6)-е=Mn(+7) 2 в-ль, ок-е Cl(0)2+2е=2Cl(-) 1 ок-ль, в-е 2K2MnO4+Cl2=2KMnO4+2KCl
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