Проверить, все ли равенства верны. Исправить неравенства,поставив скобки. 9*3+45:9=72 6*16-8*2=80 9*3+45:9=32 6*16-8*2=96 9*3+45:9=8 6*16-8*2=176
Математика
Проверить, все ли равенства верны. Исправить неравенства,поставив скобки. 9*3+45:9=72 6*16-8*2=80 9*3+45:9=32 6*16-8*2=96 9*3+45:9=8 6*16-8*2=176
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*(3+45:9)=72 6*16-8*2=80 9*3+45:9=32 6*(16-8)*2=96 (9*3+45):9=8 (6*16-8)*2=176
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