Проверить, все ли равенства верны. Исправить неравенства,поставив скобки.   9*3+45:9=72                6*16-8*2=80 9*3+45:9=32                6*16-8*2=96 9*3+45:9=8                  6*16-8*2=176

Математика
Проверить, все ли равенства верны. Исправить неравенства,поставив скобки.   9*3+45:9=72                6*16-8*2=80 9*3+45:9=32                6*16-8*2=96 9*3+45:9=8                  6*16-8*2=176
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*(3+45:9)=72                6*16-8*2=80 9*3+45:9=32                   6*(16-8)*2=96 (9*3+45):9=8                  (6*16-8)*2=176
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
информатика в играх и задачах 3класс,часть 2 (Горячев,Горина) упр 10
Ответить
Математика
Общая протяженность реки Есиль равна 2450 км. Протяженность части реки, протекающей по территории Казахстана, равна 1400 км. Какая часть реки проте...
Ответить
Химия
оксид ртути(2)массой 43,4 г подвергли разложениюю.вычислите количество вещества кислорода,образовавшегося в результате реакции.
Ответить
Математика
три мушкетера Атос,Портос и Арами вместе со своим другом дАртаньяном поссорились с пятью гвардейцами.Ссора кончилась одной дуэлью.Сколько существуе...
Ответить
Қазақ тiлi
памагите скласть речення с словами не стуливши очей
Ответить