Помогите С окислительно-восстановительной реакцией NaBr+H2SO4=Br2+Na2SO4+SO2+H2O
Химия
Помогите С окислительно-восстановительной реакцией NaBr+H2SO4=Br2+Na2SO4+SO2+H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
перед Na до стрелки 2, и 2 перед SO4.
Гость:
NaBr(-)+H2S(+6)O4=Br(0)2+Na2SO4+S(+4)O2+H2O 2Br(-)-2е=Br(0)2 в-ль, ок-е S(+6)+2е=S(+4) о-ль, в-е 2NaBr+2H2SO4=Br2+Na2SO4+SO2+2H2O
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