Вчера на уроке математики дети решили 16 примеров, а сегодня - на 4 примера больше. Сколько примеров решили дети сегодня? Измени условие так, чтобы задача решалась вычитанием.
Математика
Вчера на уроке математики дети решили 16 примеров, а сегодня - на 4 примера больше. Сколько примеров решили дети сегодня? Измени условие так, чтобы задача решалась вычитанием.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТ:20 ПРИМЕРОВ вчера на уроке математики дети решили 16 примеров, а сегодня на 4 меньше. сколько примеров решили дети сегодня?
Гость:
16+4=20(п)-решили дети севодня видповидь:20 примеров дети решиле севодня
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