Вчера на уроке математики дети решили 16 примеров, а сегодня - на 4 примера больше. Сколько примеров решили дети сегодня? Измени условие так, чтобы задача решалась вычитанием.

Математика
Вчера на уроке математики дети решили 16 примеров, а сегодня - на 4 примера больше. Сколько примеров решили дети сегодня? Измени условие так, чтобы задача решалась вычитанием.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТВЕТ:20 ПРИМЕРОВ вчера на уроке математики дети решили 16 примеров, а сегодня на 4 меньше. сколько примеров решили дети сегодня?  
Гость:
16+4=20(п)-решили дети севодня видповидь:20 примеров дети решиле севодня 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите С окислительно-восстановительной реакцией NaBr+H2SO4=Br2+Na2SO4+SO2+H2O
Ответить
Химия
В трех пробирках находится пропанол,глицерин и фенол.С помощью каких химических  реакций можно различить эти вещества?
Ответить
Математика
В математическом кружке - 62,5%, в спортивной секции - 75% учеников. 3 ученика не занимаются нигде. и составляют - 20% от членов математического кр...
Ответить
Химия
расставьте коэффициенты методом электронного баланса. Укажите окислитель и восстановитель, что процессы окисления, восстановления. K2MnO4+Cl2=KMnO...
Ответить
Математика
Проверить, все ли равенства верны. Исправить неравенства,поставив скобки.   9*3+45:9=72                6*16-8*2=80 9*3+45:9=32                6*16-...
Ответить