1) Половину дороги велосипедист проехал за 3 часа, а вторую за - 2 часа, потомучто прибавил скорость на 4км/ч. Сколько километров он всего проехал? 2) Точка С находится на отрезке АВ, АВ=17,4см. Известно, что размер отрезка АС...

Математика

1) Половину дороги велосипедист проехал за 3 часа, а вторую за - 2 часа, потомучто прибавил скорость на 4км/ч. Сколько километров он всего проехал? 2) Точка С находится на отрезке АВ, АВ=17,4см. Известно, что размер отрезка АС на 2,4 см больше отрезка СВ. Найдите размер АС и СВ отрезков. 3) В группе спортсменов, состоящей из 8 человек средний рост 1,81 м. Самый низкий ниже самого большого на 0,18 м. А ср. рост остальных 6-и 1,8. Найдите рост самого высокого спортсмена!

Автор: Гость