1) Половину дороги велосипедист проехал за 3 часа, а вторую за - 2 часа, потомучто прибавил скорость на 4км/ч. Сколько километров он всего проехал? 2) Точка С находится на отрезке АВ, АВ=17,4см. Известно, что размер отрезка АС...
Математика
1) Половину дороги велосипедист проехал за 3 часа, а вторую за - 2 часа, потомучто прибавил скорость на 4км/ч. Сколько километров он всего проехал? 2) Точка С находится на отрезке АВ, АВ=17,4см. Известно, что размер отрезка АС на 2,4 см больше отрезка СВ. Найдите размер АС и СВ отрезков. 3) В группе спортсменов, состоящей из 8 человек средний рост 1,81 м. Самый низкий ниже самого большого на 0,18 м. А ср. рост остальных 6-и 1,8. Найдите рост самого высокого спортсмена!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Пусть х это сторона ВС,тогда х+2.4 сторона АС. Составим уравнение х+х+2.4=17.4 2х=15 х= 7.5- сторона СВ 1) 7.5 +2.4= 9.9- сторона АС Ответ: АС=9.9 см., СВ=7.5 см.
Гость:
1)пусть скорость 1 половину пути х км/ч, тогда вторую х+4 из условия следует, что 3*х=2*(х+4) 3х=2х+8 х=8 км/ч скорость первой половины 8*3=24 км 24*2-48 км весь путь 2)Пусть СВ=х см, тогда АС=х+2,4, следовательно х+х+2,4=17,4 2х=17,4-2,4 2х=15 х=15/2 х=7,5 см-СВ 7,5+2,4=9,9 см- АС 3) Пусть самый низкий х, самый большой х+0,18, рост остальных 6*1,8, из условия общий средний рост 8*1,81 следовательно х+х+0,18+10,8=14,48 2х=14,48-0,18-10,8 2х=3,5 х=1,75 самый маленький 1,75+0,18=1,93 самый высокий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
напиши наименьшее и наибольшее пятизначное натуральное число,составленнре из цифр 7,9,1,3,0 (цифры в записи числа не повторяются),Найди сумму и раз...
Математика
Вчера на уроке математики дети решили 16 примеров, а сегодня - на 4 примера больше. Сколько примеров решили дети сегодня? Измени условие так, чтобы...
Химия
В трех пробирках находится пропанол,глицерин и фенол.С помощью каких химических реакций можно различить эти вещества?