напиши наименьшее и наибольшее пятизначное натуральное число,составленнре из цифр 7,9,1,3,0 (цифры в записи числа не повторяются),Найди сумму и разность получившихся чисел.

Математика

напиши наименьшее и наибольшее пятизначное натуральное число,составленнре из цифр 7,9,1,3,0 (цифры в записи числа не повторяются),Найди сумму и разность получившихся чисел.

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