напиши наименьшее и наибольшее пятизначное натуральное число,составленнре из цифр 7,9,1,3,0 (цифры в записи числа не повторяются),Найди сумму и разность получившихся чисел.
Математика
напиши наименьшее и наибольшее пятизначное натуральное число,составленнре из цифр 7,9,1,3,0 (цифры в записи числа не повторяются),Найди сумму и разность получившихся чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97310-наибольшее,10379-наименьшее, так как на ноль число начинаться не может. 97310-10379=86931разница 97310+10379=107689 сумма
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