помогите пожалуйста... Приготовить 20 г. водного раствора поваренной соли с массовой долей соли 5%.

1. Найти массу соли: m(соли)=w(соли)*m(H2O)/100%=5*20/100 или еще проще 0,05*20=1 г 2. Найдем массу воды,отняв от массы всего раствора массу(полученную только что) соли: m(H2O)=m(раствора) - m(соли)=20 - 1 = 19 г

Гость: Гость:

Для решении этой задачи надо определить количество соли в растворе. Я думаю, что это больше математика, т.е. принимаем 20 г раствора за 100%, тогда 5% - Х г, далее Х=5*20/100 = 1 г соли. Далее: 20 - 1 = 19 г воды