Низменность Северной Америки - крупнейший район добычи нефти и газа?
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Низменность Северной Америки - крупнейший район добычи нефти и газа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА Вдоль юго-восточного побережья располагаются береговые низменности — Приатлантическая и Примексиканская. Богатейшие нефтегазоносные месторождения Примексиканская низменность -значит да
Гость:
Вдоль юго-восточного побережья располагается береговая низменность — Приатлантическая, которая богата нефтегазоносным местораждением.
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