Чтобы осушить луг, прорыли три канавы . Первая канава составляла 3/13(дробь) части ,вторая -4/13( дробь) части длины всех трех канав.Длина третьей канавы равна 4,8 км. Найдите длину первой и второй канав. Решить как уравнение.

Математика

Чтобы осушить луг, прорыли три канавы . Первая канава составляла 3/13(дробь) части ,вторая -4/13( дробь) части длины всех трех канав.Длина третьей канавы равна 4,8 км. Найдите длину первой и второй канав. Решить как уравнение.

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