Чтобы осушить луг, прорыли три канавы . Первая канава составляла 3/13(дробь) части ,вторая -4/13( дробь) части длины всех трех канав.Длина третьей канавы равна 4,8 км. Найдите длину первой и второй канав. Решить как уравнение.
Математика
Чтобы осушить луг, прорыли три канавы . Первая канава составляла 3/13(дробь) части ,вторая -4/13( дробь) части длины всех трех канав.Длина третьей канавы равна 4,8 км. Найдите длину первой и второй канав. Решить как уравнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
третья канава 8/13 части длины всех трех канав отсюда 1/13 части канавы (х) равна х=4,8/8= 0,6 первая (х1) канава тогда х1=3*х=3*0,6=1,8 вторая (х2) х2=4*х=4*0,6=2,4
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