Пенелопа ткала покрывало прямоугольной формы. ширина покрывала 2 м. за день она делала 640 рядов. каждые 5 рядов увеличивали длину покрывала на 1 см. чтобы продлить работу,Пенелопа ночью распускала половину сотканного покрывала...

Гость: Гость:

2м ширина 640/5 = 128 см в первый день 128 + 64 = 192 во второй день 96 + 128 = 224 в третий день 112 + 128 = 240 в четверый день 240 см = 2.4 метра 2.4*2= 4.8 м^2