Все точки материка Северная Америка имеют... 1=северную широту и восточную долготу 2=северную широту и западную долготу 3=южную широту и восточную долготу 4=южную широту и западную долготу
Українська література
Все точки материка Северная Америка имеют... 1=северную широту и восточную долготу 2=северную широту и западную долготу 3=южную широту и восточную долготу 4=южную широту и западную долготу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крайние точки материка: Северная - мыс Мёрчисон, 71°50′ с.ш. 94°45′ з.д. Южная - мыс Марьято, 7°12′ с.ш. 80°52′ з.д. Западная - мыс Принца Уэльского, 65°35’с.ш., 168°05' з.д Восточная - мыс Сент-Чарльз, 52°24′ с.ш. 55°40′ з.д. Значит ответ 2
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