Все точки материка Северная Америка имеют... 1=северную широту и восточную долготу 2=северную широту и западную долготу 3=южную широту и восточную долготу 4=южную широту и западную долготу

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Все точки материка Северная Америка имеют... 1=северную широту и восточную долготу 2=северную широту и западную долготу 3=южную широту и восточную долготу 4=южную широту и западную долготу

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