Крупный портовый город Филадельфии?
Українська література
Крупный портовый город Филадельфии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Южнее Нью-Йорка находится крупный промышленный и портовый город - Филадельфия. Филадельфия — это один из крупнейших промышленных, финансовых и культурных центров США. Но Нью-Йорк - один из крупнейших портов мира, важнейший промышленный узел, в котором сосредоточена деятельность промышленных и финансовых монополий.
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