Крупный портовый город Филадельфии?

Українська література
Крупный портовый город Филадельфии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Южнее Нью-Йорка находится    крупный промышленный и портовый город - Филадельфия. Филадельфия — это один из крупнейших промышленных, финансовых и культурных центров США. Но  Нью-Йорк - один из крупнейших портов мира, важнейший промышленный узел, в котором сосредоточена деятельность промышленных и финансовых монополий.
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