вычислите объем аммиака(н.у.) который можно получить нагревая 20г хлорида аммония с избытком гидроксида кальция если объемная доля выхода аммиака составляет 98%

Химия

вычислите объем аммиака(н.у.) который можно получить нагревая 20г хлорида аммония с избытком гидроксида кальция если объемная доля выхода аммиака составляет 98%

Автор: Гость