вычислите объем аммиака(н.у.) который можно получить нагревая 20г хлорида аммония с избытком гидроксида кальция если объемная доля выхода аммиака составляет 98%
Химия
вычислите объем аммиака(н.у.) который можно получить нагревая 20г хлорида аммония с избытком гидроксида кальция если объемная доля выхода аммиака составляет 98%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2NH3+2H2O n(NH4Cl)=20:53,5=0,38моль;n(N3)=0,38моль; V(NH3)=0,38*22,4=8,37л 8,37л -100% X л - 98% X=8,2л
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