напишите уравнение термического разложения нитратов : калия, меди (II), серебра. Составьте схемы электронного баланса
Химия
напишите уравнение термического разложения нитратов : калия, меди (II), серебра. Составьте схемы электронного баланса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KNO3=KNO2+2O2 N^+5 + 2e=N^+3 2 2O^-2 - 4e =O2^0 1 2Cu(NO3)2=2CuO+4NO2+O2 N^+5 +1e =N^+4 4 2O^-2 -4e =O2^0 1 2AgNO3=2Ag+2NO2+O2 Ag^+1 +1e=Ag^0 +1 N^+5 +1e=N^+4 +1 2 2O^-2 -4e=O2^0 -4 1
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