напишите уравнение термического разложения нитратов : калия, меди (II), серебра. Составьте схемы электронного баланса

Химия
напишите уравнение термического разложения нитратов : калия, меди (II), серебра. Составьте схемы электронного баланса
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KNO3=KNO2+2O2           N^+5 + 2e=N^+3       2                                      2O^-2 - 4e  =O2^0     1   2Cu(NO3)2=2CuO+4NO2+O2      N^+5  +1e =N^+4     4                                               2O^-2  -4e =O2^0     1 2AgNO3=2Ag+2NO2+O2                                             Ag^+1  +1e=Ag^0      +1                                             N^+5   +1e=N^+4       +1     2                                             2O^-2   -4e=O2^0      -4     1  
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