Люди плз помогите написать сочинение по обществознанию я - бизнесмен

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Бизмесмен. Бизнесмен-это такой человек,который лично осуществляет хозяйственную деятельность,и даже который вступает в рыночные отношения.Бизнесмен -это всегда такая профессия..которая существовала и будет существовать.Эта профессия каждого бизнесмена требует очень большой выдержки,она даёт человеку развиваться.Работая усердно,бизнесмен вскоре может стать миллионером,и даже миллиардером. Как говорится если бизнесмен работает сам на себя, и полностью от него самого зависит уровень его доходов.