Найти словосочетания в предложном падеже со словом нежность.
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Найти словосочетания в предложном падеже со словом нежность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
словосочетания в предложном падеже со словом нежность - Думать о нежности
Гость:
словосочетание в предложном падеже -"Утопать" в нежности.
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Українська література