Белая корзинка, Золотое донце. В ней лежит росинка И сверкает солнце. нужно отгадать эту загадку. Люди срочно нужно.
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Белая корзинка, Золотое донце. В ней лежит росинка И сверкает солнце. нужно отгадать эту загадку. Люди срочно нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ромашка это точно правильно
Гость:
ромашка
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