Белая корзинка, Золотое донце. В ней лежит росинка  И сверкает солнце.   нужно отгадать эту загадку. Люди срочно нужно.  

Русский язык
Белая корзинка, Золотое донце. В ней лежит росинка  И сверкает солнце.   нужно отгадать эту загадку. Люди срочно нужно.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ромашка это точно правильно
Гость:
                                    ромашка 
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