найти словосочетание в предложном падеже со словом нежность.

Русский язык
найти словосочетание в предложном падеже со словом нежность.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
словосочетание в предложном падеже со словом нежность- песня о нежности
Гость:
словосочетание в предложном падеже-мечтать о нежности.
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