Какое давление на дно канистры оказывает находившийся в ней масло если высота его слоя равна 50см.Пожалуста пришлите решение.

Физика

Какое давление на дно канистры оказывает находившийся в ней масло если высота его слоя равна 50см.Пожалуста пришлите решение.

Автор: Гость