Какое давление на дно канистры оказывает находившийся в ней масло если высота его слоя равна 50см.Пожалуста пришлите решение.
Физика
Какое давление на дно канистры оказывает находившийся в ней масло если высота его слоя равна 50см.Пожалуста пришлите решение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=pgh p=800*10*0,5=4000Па
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