в коробку положили 15 конфет маска, 20 конфет ромашка и 40 ирисок. какую часть всех конфет составляют конфеты каждого сорта?
Математика
в коробку положили 15 конфет маска, 20 конфет ромашка и 40 ирисок. какую часть всех конфет составляют конфеты каждого сорта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+20+40=75 15/75=1/5 20/75=4/15 40/75=8/15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На школьный праздник пригласили 60 пятиклассников.Некоторые из них пришли с родителями, поэтому оказалось, что на празднике присутствует 7 пятых от...
Физика
Какое давление на дно канистры оказывает находившийся в ней масло если высота его слоя равна 50см.Пожалуста пришлите решение.
Русский язык
Белая корзинка, Золотое донце. В ней лежит росинка И сверкает солнце. нужно отгадать эту загадку. Люди срочно нужно.