в коробку положили 15 конфет маска, 20 конфет ромашка и 40 ирисок. какую часть всех конфет составляют конфеты каждого сорта?

Математика

в коробку положили 15 конфет маска, 20 конфет ромашка и 40 ирисок. какую часть всех конфет составляют конфеты каждого сорта?

Автор: Гость