звуко-буквенный слова подхвачу
Русский язык
звуко-буквенный слова подхвачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подхвачу- 3сл., 8 букв, 8 звуков, 3 гласных, 5 согласных. (п)-согласный, парный, глухой, твердый (а)-гласный, безударный. (т)-согласный, парный, глухой, твердый. (х)-согласный, непарный, твердый, глухой (в)-согласный, парный, звонкий,твердый. (а)-гласный, безударный. (ч)-согласный, непарный, мягкий, глухой. (у)-гласный, ударный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Математика
Блиц турнир : Три арбуза весят вместе а кг. Первый арбуз весит b кг, а второй на с кг тяжелее первого. Сколько весит третий арбуз?