чему равна сумма углов правильного шестнадцатиугольника?
Геометрия
чему равна сумма углов правильного шестнадцатиугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма внутренних углов правильного шестиугольника равна 720°.
Гость:
360 градусов. если шестнадцатиугольник правильный, то все углы, как и стороны равны.
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