В чём проявляются сходства и различия добровольной и вынужденной автономии человека в природе

Гость: Гость:

Добровольная--это ушел в поле или лес...там и живу Вынужденная--закрыли и не живу Сходства:скучает,мучается,хочет на волю,неизвестное гложет, Различия:удобно,сыто,доступно.есть связь,есть родня,деньги имеют