наидите диаметр дерева обхват которого 1)2м ;2)1.5м
Геометрия
наидите диаметр дерева обхват которого 1)2м ;2)1.5м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
l=2ПR 2=2 ПR R=D/2 2= D/2 П 2 двойки сокращаются в правой части, и выражаем диаметр: D=2/П , (П=3,14...) с 1.5 тем же макаром)
Гость:
D=периметр круга/пи. D=2/3.14=примерно 0,6 (метра); D=1.5/3.14=примерно 0,5 (метра).
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