составте уровнение реакции , соответствующих следующей схеме:  Na2CO3- больше Na2CO3*10H2O  NaHCO3- больше Na2Co3  

Химия
составте уровнение реакции , соответствующих следующей схеме:  Na2CO3- больше Na2CO3*10H2O  NaHCO3- больше Na2Co3  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Na2CO3 + 10H2O ===> Na2CO3*10H2O 2) NaHCO3 + NaOH ===> Na2CO3 + H2O
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