найдите объём полости чугунного шара массой 2.5 кг,Объём=500см3
Физика
найдите объём полости чугунного шара массой 2.5 кг,Объём=500см3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=100см 1м3=1000000см3 1см3=0,000001м3 500см3=0,000500м3=0,0005м3 если массу чугуна разделить на его плотность получим объем чугуна из которого изготовлен шар на сколько он меньше объема шара?
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