найдите объём полости чугунного шара массой 2.5 кг,Объём=500см3

Гость: Гость:

1м=100см 1м3=1000000см3 1см3=0,000001м3 500см3=0,000500м3=0,0005м3 если массу чугуна разделить на его плотность получим объем чугуна из которого изготовлен шар на сколько он меньше объема шара?