звуко-буквеный разбор слова подхвачу
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звуко-буквеный разбор слова подхвачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подхвачу- 8б. 8 зв. , 3 слога, 1слог -закрытый, 2- открытый, 3- открытый п(п) согл, глух, тверд о(а)глас, безуд д(т) согл, тверд, глух х(х) согл, тверд, глух в(в) согл, тверд, звонк а(а) гласн, безуд ч(ч") согл, мягк, глух у(у) гласн, ударн,
Гость:
подхвачу под-хва-чу [п]- согл, глух, твердый [а]- гласный безударный [т]-согл, глух, твердый [х]-согл, глух, твердый [в]-согл, звонкий, твердый [а]-гласный, безударный [ч"]- согласный, глухой, мягкий [у]- гласный, ударный 8 букв, 8 звуков, 3 слога
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