Помогите пожалуйста с задачей на тему АЛЬДЕГИДЫ Какое количество вещества формальдегида содержится в растворе объемом 3 л и плотностью 1,06 г/мл, массовая доля CH2O в котором равна 20% ? Ответ: 21,2 моль Буду очень благодарна!

Химия

Помогите пожалуйста с задачей на тему АЛЬДЕГИДЫ Какое количество вещества формальдегида содержится в растворе объемом 3 л и плотностью 1,06 г/мл, массовая доля CH2O в котором равна 20% ? Ответ: 21,2 моль Буду очень благодарна!

Автор: Гость