 Помогите пожалуйста с задачей на тему АЛЬДЕГИДЫ Какое количество вещества формальдегида содержится в растворе объемом 3 л и плотностью 1,06 г/мл, массовая доля CH2O в котором равна 20% ?  Ответ:  21,2 моль Буду очень благодарна! 

Химия
 Помогите пожалуйста с задачей на тему АЛЬДЕГИДЫ Какое количество вещества формальдегида содержится в растворе объемом 3 л и плотностью 1,06 г/мл, массовая доля CH2O в котором равна 20% ?  Ответ:  21,2 моль Буду очень благодарна! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
находим массу р-ра: 3000*1,06=3180г находим массу CH2O 3180*0,2=636 находим количество вещества формальдегида 636/30= 21,2 моль М(CH2O)=30
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