Вычислите объем и массу водорода выделившегося при растворении цинка в 100г 49% раствора серной кислоты.

Химия
Вычислите объем и массу водорода выделившегося при растворении цинка в 100г 49% раствора серной кислоты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49г                             V-? m-? Zn + H2SO4=ZnSO4 + H2 1моль                      1моль 65г/моль                2г/моль m (H2SO4)= 100*0.49=49г  составляем пропорцию, находя m(H2)=49*2/65=1.5г кол-во в-ва водорода = m|M =1,5г/2г/моль=0,75моль объем водорода = 0,75 моль*22,4 л/моль=16,8л
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