не противоречит ли факт выделения климатических областей внутри климатического пояса закону географической зональности. почему?
Физика
не противоречит ли факт выделения климатических областей внутри климатического пояса закону географической зональности. почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет не противоречит. незнаю почему((мы недавно проходили
Гость:
Не противоречит, потому что в основу выделения климатических поясов положены принципы общей цмркуляции атмосферы и распределение давления . например, умеренный климатический пояс - это зона низкого атмосферного давления и западного воздушного переноса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Какие страны имеют преимущество распространения английского и голландского языков в Южной америке? Срочно!
Химия
Вычислите объем и массу водорода выделившегося при растворении цинка в 100г 49% раствора серной кислоты.
Математика
Марат занимается в музыкальной школе 2 дня в неделю по 45 мин и 3 дня по 90 мин. Сколько времени в неделю занимается Марат в музыкальной школе ? От...
Русский язык