не противоречит  ли факт выделения климатических областей внутри климатического пояса закону географической зональности. почему?

нет не противоречит. незнаю почему((мы недавно проходили

Гость: Гость:

Не противоречит, потому что в основу выделения климатических поясов положены принципы общей цмркуляции атмосферы и распределение давления . например, умеренный климатический пояс - это зона низкого атмосферного давления и западного воздушного переноса.