Какие страны имеют преимущество распространения  английского и голландского языков в Южной америке? Срочно!

Українська література
Какие страны имеют преимущество распространения  английского и голландского языков в Южной америке? Срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суринам, Нидерланды, Французкая Гвиана(голландский)  а англ не знаю..
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