Какие страны имеют преимущество распространения английского и голландского языков в Южной америке? Срочно!
Українська література
Какие страны имеют преимущество распространения английского и голландского языков в Южной америке? Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суринам, Нидерланды, Французкая Гвиана(голландский) а англ не знаю..
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