Почему спирты являются жидкостями в отличие от соответствующих газообразных предельных углеводородов

Химия
Почему спирты являются жидкостями в отличие от соответствующих газообразных предельных углеводородов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В состав спиртов входит гидроксильная группа ОН. Между этими группами разных молекул образуется водородная связь, которая приводит к повышению температуры кипения спиртов по сравнению с соответствующими предельными углеводородами  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две тыквы весят а кг. Первая тыква весит bкг. Во сколько раз вторая тыква тяжелее первой?
Ответить
Математика
рабочий в 1 день собрал 36 деталей,а во 2 день 30 деталей.на эту работу он затратил 11 часов,собирая каждый час одинаковое каличество деталей.сколь...
Ответить
Химия
 Помогите пожалуйста с задачей на тему АЛЬДЕГИДЫ Какое количество вещества формальдегида содержится в растворе объемом 3 л и плотностью 1,06 г/мл, ...
Ответить
Физика
не противоречит  ли факт выделения климатических областей внутри климатического пояса закону географической зональности. почему?
Ответить
Українська література
Какие страны имеют преимущество распространения  английского и голландского языков в Южной америке? Срочно!
Ответить