мастер может выполнить задание за 45 минут,а ученик за1ч30минут.Вначале мастер работал один в течение 15 мин,затем остальную часть задания они выполнили ,работая совместно.За сколько минут было выполнено задание

Математика
мастер может выполнить задание за 45 минут,а ученик за1ч30минут.Вначале мастер работал один в течение 15 мин,затем остальную часть задания они выполнили ,работая совместно.За сколько минут было выполнено задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 15 минут мастер выполнил 1/3 задания   Осталось работать 30 минут мастеру или 60 минут ученику   Ученик и мастер выполнят задание за 2/6 * 60 = 20 минут      
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