мастер может выполнить задание за 45 минут,а ученик за1ч30минут.Вначале мастер работал один в течение 15 мин,затем остальную часть задания они выполнили ,работая совместно.За сколько минут было выполнено задание

Математика

мастер может выполнить задание за 45 минут,а ученик за1ч30минут.Вначале мастер работал один в течение 15 мин,затем остальную часть задания они выполнили ,работая совместно.За сколько минут было выполнено задание

Автор: Гость