в океане плывут кит массой 150т и детеныш, масса которого состовляет две пятых массы кита. Какова масса обоих китов?

Математика

в океане плывут кит массой 150т и детеныш, масса которого состовляет две пятых массы кита. Какова масса обоих китов?

Автор: Гость