в океане плывут кит массой 150т и детеныш, масса которого состовляет две пятых массы кита. Какова масса обоих китов?
Математика
в океане плывут кит массой 150т и детеныш, масса которого состовляет две пятых массы кита. Какова масса обоих китов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)150:5*2=60(т)масса детеныша 2) 60+150=210(т) масса обоих китов
Гость:
1) [latex]150\frac{2}{5}=\frac{300}{5}=60[/latex] (т) - масса детеныша. 2) 150+60=210 (т) - масса кита и китёнка. Ответ: 210 тонн масса обоих китов.
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