Во дворе было 16 уток и утят . Уток в 3 раза меньше ,чем утят. Сколько утят было во дворе ?

Математика
Во дворе было 16 уток и утят . Уток в 3 раза меньше ,чем утят. Сколько утят было во дворе ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+3х=16 4х=16 х=16:4 х=4(уток) 4*3=12(утят) Ответ: уток -4; утят -12
Гость:
пусть уток было х штук, тогда утят 3х, из условия следует х+3х=16 4х=16 х=16/4 х=4- уток 4*3=12 было утят
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
что означает слово блисталица???
Ответить
Математика
в океане плывут кит массой 150т и детеныш, масса которого состовляет две пятых массы кита. Какова масса обоих китов?
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему,,Вид из окна"
Ответить
Українська література
Самые большие плиты.........
Ответить
Химия
В один сосуд вылили 200 г 5%-ного раствора некоторого вещества, 250г 10%-ного раствора того же вещества, затем добавили 80 г этого вещества и 120г ...
Ответить