Во дворе было 16 уток и утят . Уток в 3 раза меньше ,чем утят. Сколько утят было во дворе ?
Математика
Во дворе было 16 уток и утят . Уток в 3 раза меньше ,чем утят. Сколько утят было во дворе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+3х=16 4х=16 х=16:4 х=4(уток) 4*3=12(утят) Ответ: уток -4; утят -12
Гость:
пусть уток было х штук, тогда утят 3х, из условия следует х+3х=16 4х=16 х=16/4 х=4- уток 4*3=12 было утят
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