Во дворе было 16 уток и утят . Уток в 3 раза меньше ,чем утят. Сколько утят было во дворе ?

Математика

Во дворе было 16 уток и утят . Уток в 3 раза меньше ,чем утят. Сколько утят было во дворе ?

Автор: Гость