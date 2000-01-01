сколько тонн фосфора можно получить из 5 т фосфорита содержащего 40% ортофосфата кальция, если выход продукта реакции равен 60%?

Химия

сколько тонн фосфора можно получить из 5 т фосфорита содержащего 40% ортофосфата кальция, если выход продукта реакции равен 60%?

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