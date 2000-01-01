сколько тонн фосфора можно получить из 5 т фосфорита содержащего 40% ортофосфата кальция, если выход продукта реакции равен 60%?
Химия
сколько тонн фосфора можно получить из 5 т фосфорита содержащего 40% ортофосфата кальция, если выход продукта реакции равен 60%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ca3(PO4)2+3SiO2+5C=3CaSiO3+5CO+2P масса ортофосфата=5Х0,4=2т(2000кг);кол-во в-ва ортофосфата=2000:310=6,5кмоль кол-во в-ва фосфора=6,5Х2=13кмоль 13 кмоль -100% Х -60% Х=7,7кмоль; масса фосфора=7,7Х31=240кг(0,24т)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какое количество вещества соли может образоваться при сливании 100г 5% го раствора гидрогсида натрия с соляной кислотой?
Математика