Арифметическая прогрессия задана формулой N-го члена. Найти S50 , если : An = 7+2т
Алгебра
Арифметическая прогрессия задана формулой N-го члена. Найти S50 , если : An = 7+2т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а1=9 а50=107 s50=(9+107)*50/2=116*25=2900
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