длина волны равна 4м, а скорость её распространения равна 20м/с. С какой частотой колебания источник волны?
Физика
длина волны равна 4м, а скорость её распространения равна 20м/с. С какой частотой колебания источник волны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ланда-4м U-20m/c ню-? U=ланда*ню ню=U/ланда ню=20м/с / 4м=5Гц
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