Город в штате Массачусетс и бальный танец имеют одинаковое название, так как танец зародился в 20-х годах в этом городе.

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Город в штате Массачусетс и бальный танец имеют одинаковое название, так как танец зародился в 20-х годах в этом городе.
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Гость:
Город в штате Массачусетс - Бостон, вальс - бостон
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