Определить минимальную скорость самолёта при выполнении мертвой петли радиусом 150метров при которой пилот в верхней точке петли не отрывается от сидения

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Если считать, что саму петлю самолёт выполняет с выключенным двигателем (иначе задачка становится бессмысленной...), то условие выполнения мёртвой петли - что в верхней точке центробежное ускорение по абсолютной величине не меньше g. То есть попросту v²/R = g. Отсюда можно определеить как радиус по скорости, так и скорость по радиусу.