какие особенности в процессе самопознания удалось отразить в следующих стихотворных строках поэту заболоцкому? как мир меняется! и как я сам меняюсь! лишь именем одним я называюсь, на самом деле то,что именуют мной, не я один.н...

География
какие особенности в процессе самопознания удалось отразить в следующих стихотворных строках поэту заболоцкому? как мир меняется! и как я сам меняюсь! лишь именем одним я называюсь, на самом деле то,что именуют мной, не я один.нас много.я-живой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я счита, что это стихотворение ещё раз подтвержадет, одну из главных мыслей психолгов "хочешь изменить мир - сначала измени себя". Что может сделать человек без общества? Что будет делать общество без этого же человека? Все мы одно целое, хотя каждый из нас и является отдельным индивидумом. Это всё можно показать на простом примере. Любая вещь, котроая приходит нам в руки, проходит через много рук рабочих, и если каждый из них не сделает свою работу, мы не получим в руках готовое изделие. 
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