какие особенности в процессе самопознания удалось отразить в следующих стихотворных строках поэту заболоцкому? как мир меняется! и как я сам меняюсь! лишь именем одним я называюсь, на самом деле то,что именуют мной, не я один.н...

Гость: Гость:

Я счита, что это стихотворение ещё раз подтвержадет, одну из главных мыслей психолгов "хочешь изменить мир - сначала измени себя". Что может сделать человек без общества? Что будет делать общество без этого же человека? Все мы одно целое, хотя каждый из нас и является отдельным индивидумом. Это всё можно показать на простом примере. Любая вещь, котроая приходит нам в руки, проходит через много рук рабочих, и если каждый из них не сделает свою работу, мы не получим в руках готовое изделие.