Сколько килограммов оксида кальция получиться при разложении 250кг. карбоната кальция,содержащего 20% примесей? какой объём (н.у.) углекислого газа - оксида углерода (IV) при этом выделится?

Химия

Сколько килограммов оксида кальция получиться при разложении 250кг. карбоната кальция,содержащего 20% примесей? какой объём (н.у.) углекислого газа - оксида углерода (IV) при этом выделится?

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