Сколько килограммов оксида кальция получиться при разложении 250кг. карбоната кальция,содержащего 20% примесей? какой объём (н.у.) углекислого газа - оксида углерода (IV) при этом выделится?
Химия
Сколько килограммов оксида кальция получиться при разложении 250кг. карбоната кальция,содержащего 20% примесей? какой объём (н.у.) углекислого газа - оксида углерода (IV) при этом выделится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200000г m-? CaCO3 ----- CaO +CO2 1моль 1моль М=100г/моль М=56г/моль находим массу чистого карбоната кальцияCaCO3 m=w прим.* m в-ва =0,2*250=50кг m чистого в-ва= 250-50=200 кг=200000г находим массу CaO, составив пропорцию 200000*56/100=112000г=112кг так же через пропорцию находим объем CO2 200000г*22.4л|моль /100г/моль=44800л =44,8м3
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